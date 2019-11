Aa apiro ubriaco finisce fuori strada con l’auto, tasso alcolico di cinque volte il limite

APIRO - Incidente in contrada Esinante, nel territorio del comune di Apiro. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 67 anni alla guida di una Fiat Punto, improvvisamente ha perso il controllo dell’utilitaria, finendo nella carreggiata opposta e poi fuori strada, all’altezza di un fosso. Alcuni automobilisti di passaggio, visto il mezzo in precario equilibrio, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata. Subito i militari si sono preoccupati delle condizioni di salute dell’uomo, che stava bene e non ha richiesto i soccorsi da parte degli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I carabinieri hanno però subito provveduto a sottoporre il 67enne al test dell’etilometro, il cui esito è stato sorprendente. L’uomo aveva un tasso di alcol nel sangue di 2.50 g/l: cinque volte il limite di legge. Come da prassi in questi casi i carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata hanno ritirato al conducente la patente di guida. Ma non è tutto. Gli è stata anche sequestra l’auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA