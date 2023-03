​Apiro, si scontrano una macchina e una moto: il centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale

APIRO- Incidente oggi pomeriggio (16 marzo) nel circondario di Apiro. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Punto e una moto. A farne le spese l'uomo alla guida della moto.

LEGGI ANCHE: A14 ancora macchiata di sangue: maxi-scontro tra sei veicoli. Morta una donna anconetana

Il trasporto a Torrette

Il centauro è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto, oltre agli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.