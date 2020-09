​Finisce in una scarpata, l'auto non si vede dalla strada e passa la notte imprigionato nell'abitacolo

MACERATA - Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Apiro, in località Pian Dell'Elmo, per un incidente stradale. Nel corso della notte, per cause in fase di ricostruzione, un'autovettura è finita fuori strada finendo nella scarpata sottostante. L'auto non era visibile dalla strada, quindi nessuno aveva potuto prestare soccorso. I vigili del fuoco di Macerata in collaborazione con il distaccamento dei volontari di Apiro, con due autobotti e due mezzi 4x4, una volta allertati hanno provveduto a tirare fuori il conducente dell'auto rimasto incastrato nel mezzo tutta la notte. Dopo essere stato stabilizzato dai medici del 118 sul posto, l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sul posto le forze dellìordine per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA