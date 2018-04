Finisce con il pick-up in una scarpata e sfonda il tetto di un capannone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Incidente stradale da brividi verso le 18.30 in località Chigiano, nel territorio del Comune di Apiro. Un pick-up ha sfondato la copertura di un capannone agricolo adiacente la sede stradale, rimanendo incastrata tra il tetto dello stabile e la parete della scarpata. Il conducente, che ha riportato diverse fratture, è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Dieci vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo. Sul posto due autopompe dalla sede centrale di Macerata e dal distaccamento di Apiro, e una autogru. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.