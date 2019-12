Le fiamme del camino scatenano l'incendio in casa: intossicata una donna

APIRO A fuoco un appartamento in una palazzina in località Favete di Apiro. L’intervento massiccio di tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Apiro, Jesi e Macerata ha evitato che le fiamme interessassero le altre residenze limitrofe.

I soccorsi

Una signora anziana è rimasta intossicata dal fumo e con l’ambulanza della Piros è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Jesi. Sul posto anche il 118 di Cingoli. Non è grave ma i sanitari sul posto hanno ritenuto opportuno portarla a Jesi per ulteriori accertamenti. Le fiamme sono partite dal camino della cucina ed hanno iniziato ad intaccare le altre stanze. Tutti gli occupati sono riusciti ad uscire fuori sul piazzale antistante la casa mettendosi in salvo. Tanta la paura tra i residenti. L’arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. L’incendio si è verificato attorno alle 16.30 e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare quasi quattro ore prima per le operazioni di spegnimento e poi per il successivo controllo della struttura. © RIPRODUZIONE RISERVATA