Una donna beve l'acido Salvata in extremis dai sanitari del 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Grazie al tempestivo intervento della Piros e del 118 di Cingoli è stata salvata la vita a una donna 40enne residente ad Apiro. Stando a una prima ricostruzione avrebbe ingerito accidentalmente una sostanza tossica mentre era in casa con i familiari. È successo attorno alle 10.45 di ieri mattina. Appena si è sentita male ha avuto la forza di chiamare i suoi familiari, i quali hanno subito allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, vista la criticità della situazione, hanno subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza, con la quale, dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasporta in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Tanta la paura e la preoccupazione dei familiari che hanno comunque avuto la prontezza di chiamare i soccorsi evitando che l’acido causasse molti più danni. Anche i familiari hanno raggiunto la struttura sanitaria regionale. Al momento del ricovero al nosocomio anconetano la donna non era in pericolo di vita.