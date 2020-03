Colpo centrato al Daily Jackpot: vinti oltre 11.000 euro ad Apiro

APIRO - Il Daily Jackpot lanciato a febbraio da 888casino.it regala una vincita da 11.393 mila euro ad Apiro, in provincia di Macerata. Si tratta della vincita più alta distrubuita nel mese di febbraio. Il record, che ancora appartiene al piccolo comune marchigiano, è stato quasi raggiunto da Coriano, comune in provincia di Rimini, dove il 17 febbraio è stato centrato un DJ di 11.231 mila euro. Medaglia di bronzo per Rieti che il giorno di San Valentino ha festeggiato un DJ targato 888casino di 10.384 mila euro.

Il funzionamento è molto semplice: ogni giorno, entro l’una di notte, una delle 13 Video Slot rilascerà un Jackpot, che si riazzera tutte le volte per poi ricominciare il giorno successivo. Il DJ, che si applica su 13 slot del portfolio di 888, ha distribuito vincite per un totale di quasi 145 mila euro, con una media di oltre settemila euro giornalieri per coloro che lo hanno centrato.



