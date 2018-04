Esce per andare a pesca e non torna: ritrovato morto nelle acque del lago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Esce per andare a pescare nel lago di Castreccioni ma non torna più a casa: ritrovato morto un uomo di Apiro di 61 anni.Le ricerche erano partite ieri sera, quando i familiari si sono preoccupati per il suo mancato ritorno. Questa mattina presto, il corpo dell’uomo è stato trovato nelle acque del lago, poco lontano dalle sue postazioni di pesca. Sul posto di i vigili del fuoco di Macerata, i soccorritori del 118 ed i carabinieri chiamati a far luce sulla tragica vicenda.