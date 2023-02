Apiro, bimbo di 6 anni precipita in un dirupo durante un'escursione con i genitori. Task force per salvarlo

APIRO - Ore d'ansia e preoccupazione a Pian dell'Elmo, nel territorio di Apiro. Un bambino di sei anni è caduto - secondo le prime informazioni - in un dirupo, mentre era con i genitori nelle vicinanze di una grotta.

E' successo verso le 15.30 di questo pomeriggio: immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e sono scattate le ricerche. A quanto si apprende il piccolo era insieme ai genitori nella zona della Grotta di San Francesco sul monte San Vicino e sarebbe scivolato in un fosso innevato.

Al lavoro le squadre del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sul posto anche la Pubblica assistenza Piros di Aprio, mentre stanno arrivando i rinforzi da tutta la provincia per riuscire a recuperare il bambino prima che arrivi il tramonto. L'area è sorvolata dall'eliambulanza Icaro 02 che si è levata in volo da Fabriano. È stato anche chiesto il supporto di drone fornito di termocamera per accelerare le ricerche. La zona delle ricerche è piuttosto impervia e ci sono tratti innevati.

