Anziano preso a bastonate: il figlio e la nuora finiscono in carcere

di Benedetta Lombo

APIRO - Avevano aggredito a bastonate e spintoni un anziano di 76 anni che dopo quattro mesi era morto in ospedale. Figlio e compagna finiscono in carcere. Dovranno scontare quasi quattro anni di reclusione. Sono andati a prenderli a casa i carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile di Macerata e, con il provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata, li hanno arrestati e portati in galera.