Cade dalla scala, anziano portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

FIUMINATA - Ricoverato a Torrette in eliambulanza un anziano di 81 anni che ieri intorno alle 16 è caduto dalla scala, finendo a terra da tre metri di altezza, mentre raccoglieva le noci dalla pianta di fronte a casa sua,a Spindoli di Fiuminata. Si tratta di un 81enne residente a Roma, che rientra a Fiuminata ogni estate, per trascorrere le vacanze nella sua abitazione a Spindoli. Ad un certo punto l’uomo ha perso l’equilibrio, non si sa se per un malore o per aver perso il controllo, ed è caduto dalla scala, finendo a terra da tre metri di altezza. E’ stato dato subito l’allarme, l’uomo è stato soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiuminata e gli operatori del 118, che vista l’età e le condizioni dell’uomo hanno chiesto il trasporto all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato condotto in eliambulanza. Una volta giunto nel nosocomio dorico è stato constatato che non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA