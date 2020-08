Da giorni non risponde al fratello, trovato riverso a terra dentro casa

TOLENTINO - Lui abita a Milano, e da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con il fratello, residente a Tolentino. E ieri pomeriggio, temendo che gli fosse successo qualcosa di grave, ha contattato gli agenti della polizia locale del Comune maceratese. Ai vigili ha fornito l’indirizzo della casa del familiare, che vive da solo in un’abitazione di contrada Piangiano, in una zona di campagna a qualche chilometro dal centro cittadino.

La polizia locale si è immediatamente recata sul posto. Una pattuglia è riuscita a entrare nella casa e ha trovato l’uomo - un 86enne - riverso a terra a seguito di una caduta. Immediatamente è stato chiesto l’intervento degli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I medici, constatata la gravità delle condizioni dell’anziano, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata.

Provvidenziale l’intervento della polizia locale, arrivata in contrada Piangiano grazie alla segnalazione del fratello dell’anziano tolentinate, che era comprensibilmente preoccupato per le sue condizioni. I due sono soliti sentirsi di frequente e il fatto che l’86enne non gli rispondesse da due giorni ha fatto scattare l’allarme.

Nell’abitazione di campagna, come detto, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato all’uomo le prima cure del caso. Poi il trasporto in ambulanza all’ospedale di Macerata, dove il ferito è ricoverato in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta in casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA