MACERATA - Una donna di 88 anni investita questa mattina in via Cluentina, nella frazione di Piediripa. Per cause in corso di accertamento è stata centrata da un Fiat Fiorino. L'anziana è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto 118 e polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA