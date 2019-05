Andava dalle figlie, perde la vita a 46 anni: lo strazio della madre accorsa sul posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Stava andando a prendere le due figlie a Pollenza, come faceva ogni fine settimana, quando lungo il tragitto ha perso la vita in un incidente stradale. Aveva compiuto appena tre giorni prima 46 anni Samuele Malasisi di San Severino, che lavorava alla Rhütten di Caldarola. L’impatto è avvenuto lungo la strada che dalla frazione settempedana di Rocchetta conduce a Pollenza, passando per Rambona. Nell’incidente è rimato ferito il 62enne Pierangelo Monti, fratello di Luigi, sindaco di Pollenza, costretto sulla sedia a rotelle, con patente speciale, residente a Treia, trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, ma non in pericolo di vita.Mancavano pochi minuti alle 13 di ieri quando si è verificata la tragedia. Malasisi, libero dal lavoro, dopo aver trascorso un po’ di tempo al bar Blue Moon e pranzato a casa dei genitori nel rione Di Contro, era partito alla volta di Pollenza per trascorrere il pomeriggio con le due figliolette che vivono con la mamma, dalla quale era separato. Alla guida della sua Peugeot 306 station wagon, si è scontrato improvvisamente con la Suzuki Vitara condotta da Monti. Secondo una prima ricostruzione, che naturalmente deve trovare conferma con il completamento degli accertamenti dei carabinieri giunti sul posto, ci sarebbe stata un’invasione di corsia e l’impatto è stato molto violento. È stato lo stesso Monti a telefonare agli operatori del 118 di Macerata che, purtroppo, una volta giunti sul posto, non hanno potuto che constatare l’avvenuto decesso del quarantaseienne per i gravi traumi riportati nello schianto. Sconvolta la mamma di Samuele, Giuseppina, accorsa poco dopo. «Figlio mio, non ci sei più» le sue parole nel mezzo di un pianto dirotto. Sul luogo dell’incidente come detto, sono giunti i carabinieri di Tolentino e di San Severino per i rilievi ed i vigili del fuoco di Macerata per estrarre la vittima dall’abitacolo e mettere in sicurezza le due auto distrutte e poste sotto sequestro.La terribile notizia dell’improvvisa morte di Samuele si è propagata per tutta la città in un niente. Molti sportivi lo ricordano abile seconda punta nella Sefrense di ormai molte stagioni orsono. «A quei tempi volava – sottolinea l’allora compagno di squadra Andrea Giusti -, forte di una tecnica sopraffina e della verve del bravo ragazzo». Per alcuni anni aveva lavorato alla Soverchia Marmi. Attualmente, insieme il fratello Federico, alla Rhütten. Una donna residente a Rambona, sopraggiunta sul luogo dello scontro, conosceva la vittima ed è rimasta attonita nel ricordarla come «sorridente compagno di classe all’Istituto professionale». Distrutti gli amici del bar Blue Moon: «Amava perdutamente le sue due bimbe. Ci ha salutato dicendo che, come di consueto, sarebbe andato a prenderle a Pollenza per stare un po’ con lui, i loro nonni e la bisnonna Rosa». Poi il breve viaggio, il maledetto urto in un punto della strada secondaria dove la carreggiata si restringe. Ed il nulla. Samuele lascia oltre che le figlie e la mamma, anche il babbo Walter. I funerali si terranno domani alle 14,30 nella chiesa di San Domenico.