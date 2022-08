Spettacolo Frecce Tricolori, folla sul lungomare di Scossicci per una domenica indimenticabile

PORTO RECANATI - Tutti con il naso all’insù. Un pomeriggio da ricordare quello appena trascorso a Porto Recanati. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, con il Conero sullo sfondo, ha incantato grandi e piccini, residenti e turisti, italiani e stranieri. In migliaia, a partire già da ieri sera, hanno deciso di non rinunciare allo spettacolo sui cieli di Scossicci, nel litorale Nord della città rivierasca, tanto da arrivare in serata e trascorrere la notte in tenda.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Porto Recanati

Uno spettacolo atteso da quasi un anno: l’evento, infatti, era in programma per il 29 agosto scorso, e rientrava tra le iniziative organizzate dall’Aeroclub di Falconara Marittima per il Giubileo Lauretano avviato a dicembre 2019. Ma la pandemia ci ha messo lo zampino e la data dell'esibizione di Porto Recanati è saltata. Così le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Porto Recanati un anno dopo. Ma lo spettacolo ha ripagato l’attesa.