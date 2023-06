Materiale radioattivo irregolare in transito e diretto in Austria. La scoperta al casello di Civitanova: denunciato un uomo

CIVITANOVA- Materiale radioattivo bloccato al casello di Civitanova Marche grazie all'intervento della Polizia Stradale di Macerata. L'operazione è avvenuta nella mattinata di martedì, 30 maggio, ai danni di un autocarro di nazionalità austriaca, condotto da un cittadino dell'Est Europa, diretto proprio in Austria.

I dettagli

Il materiale all'interno, in territorio austriaco, avrebbe subito un processo di smaltimento e rigenerazione.

Dai controlli risultava privo dei titoli autorizzativi per il materiale radioattivo e in violazione sia delle norme internazionali sul trasporto merci sia delle prescrizioni previste per le merci pericolose. Il conducente (che è stato denunciato e multato con ammenda di 6000 euro), a seguito delle domande specifiche poste dagli agenti, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni sulla natura del carico. L'autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi mentre il materiale radioattivo affidato ad un trasporto autorizzato per essere recapitato al legittimo destinatario.