Maxi frode sui carburanti: 6 arresti e sequestro di beni per 22 milioni

MACERATA – Raffica di arresti e sequestri da parte della Finanza nell’ambito di una maxi inchiesta su una forde di carburanti a cavallo tra le province di Macerata e Ancona. Il bilancio dell’operazione “Drago Nero” è di sei arresti, ai domiciliari, 25 persone indagate, e il sequestro di beni per 22 milioni a fronte di una fronte da 120. L’inchiesta, partita nell’estate del 2015, ha portato all’esecuzione di decine di perquisizioni e conseguenti sequestri documentali nelle sedi societarie e presso le abitazioni delle persone a vario titolo coinvolte, sparse nelle regioni Marche, Lazio, Abruzzo, Campania Puglia e Lombardia.La complessa ramificazione societaria, costituita ad hoc per ostacolare l’accertamento della frode, con la compartecipazione di un elevato numero di persone, aveva base decisionale a San Severino Marche, in provincia di Macerata A capo dell’associazione per delinquere, un settempedano, di anni 50, risultato il dominus assoluto, cioè colui che ha promosso e coordinato il sodalizio criminoso. Lo schema della gigantesca frode fiscale, una delle più ampie e articolate mai scoperte negli ultimi anni nel settore dei prodotti petroliferi, prevedeva, infatti, che il carburante effettuasse due “viaggi” differenti: un “viaggio fisico”, con cui il prodotto, partendo dall’estero a mezzo di autobotti, raggiungeva direttamente i depositi di stoccaggio ubicati a San Severino Marche (MC), Cava de’ Tirreni (SA), Capriva del Friuli (GO), Fiumicino (RM), Mirano (VE) e Monselice (PD), per poi essere velocemente inviata presso i distributori stradali; un “viaggio cartolare”, molto più “tortuoso” di quello fisico, ma fiscalmente e indebitamente vantaggioso. Il carburante, infatti, veniva cartolarmente ceduto, dapprima, a 3 società “cartiere” formalmente ubicate in Bulgaria e nella Repubblica Ceca, ma gestite dai membri dell’organizzazione criminale, per poi essere fatturato a società “cartiere” italiane (complessivamente 7 società italiane più una società svizzera avente domicilio fiscale in Italia), le quali non versavano l’imposta dovuta, pur incassandola dai clienti finali. Infine, il carburante veniva venduto a distributori stradali, alcuni dei quali collegati direttamente ai membri dell’organizzazione. L’imponente frode fiscale ha interessato oltre 133 milioni di litri di carburante, proveniente essenzialmente dalla Slovenia. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo, eseguito dai militari della GDF, finalizzato alla confisca di beni, fino a concorrenza della somma di circa euro 22 milioni di euro e pari al profitto illecito conseguito in virtù dei reati contestati e costituiti da: - 9 distributori stradali (attualmente in attività) gestiti da tre società su tre province (Ancona Teramo e Pesaro e Urbino; - 7 società utilizzate per la frode; - quote di partecipazione al capitale sociale di 23 società e 3 ditte individuali; - 21 immobili e 16 terreni ubicati in 5 province; - 4 autoveicoli; - 9 automezzi commerciali; - 3 motocicli; - 1 barca; nonché le disponibilità bancarie riconducibili agli indagati.