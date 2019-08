Si sente male un attimo prima della partenza per la Grecia E la vacanza sfuma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aspettava quel momento da tempo, l'aspettava con entusiasmo ma sul più bello un malore ha rovinato tutto. Una signora della provincia di Macerata è stata costretta a cancellare almeno per il momento la sua vacanza in Grecia. Era sul traghetto al porto di Ancona prontissima a partire alla volta della Grecia quando un malore improvviso l'ha fermata. Immediati i soccorsi: la nave è stata fermata per qualche minuto, la 71enne è scesa ed è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.