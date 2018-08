Gioielliera inseguita e rapinata: caccia aperta ad una banda campana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sarebbe una banda campana specializzata in rapine, stando al modus operandi, quella che giovedì sera ha teso, titolare della gioielleria Ibis di corso Garibaldi, che è stata minacciata con una pistola e rapinata.Intanto, è ancora in corso la quantificazione del bottino, oro e gioielli dentro una borsa, che i malviventi con il volto travisato hanno portato via: si tratterebbe, comunque, di un bottino importante in termini di valore economico.