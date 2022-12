​Creatività e maestria, la treiese Federica Bellesi premiata al Gran Galà della Moda davanti a Steven Torrisi e Manuela Arcuri

MACERATA- Un altro premio, nonostante la giovanissima età, per la stilista originaria di Treia - ma da anni stabilmente ad Ancona per amore e per lavoro - Federica Bellesi. A lei è stata consegnata una targa speciale, Argento 2022, nell'ambito del Gran Galà della Moda 2022 che si è svolto domenica 18 dicembre al Teatro Tuscany Hall di Firenze.

La motivazione

Il premio alla Maison Federica Bellesi, si legge, è arrivato "per la sua spiccata creatività grazie alla sua maestria nel couture confezionando in modo sartoriale abiti che fanno sognare". Un traguardo estremamente prestigioso arrivato sotto gli occhi del direttore artistico Steven Torrisi, del presidente onorario Alviero Martini e della conduttrice Manuela Arcuri. Presenti in Toscana tanti volti della moda e dello spettacolo come, ad esempio, Massimo Boldi, Tina Cipollari e Antonio Zequila.

Le "Vip" della Bellesi

La stilista marchigiana, in passato, ha già avuto modo di esibire in vari ambiti i suoi modelli in stile raffinato e ricercato. Modelli che hanno riscosso il gradimento di importanti star televisive (che li hanno indossati in diverse occasioni) quali Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Sarah Maestri, Nicole Moscariello, Mayline Aguirre, Gracia de Torres, Alessia Fabiani, Virginia Diop, Federica Francia, Francesca De Andrè, Lidia Vella, Valentina Bonariva, Siria De Fazio e Milena Miconi.