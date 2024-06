MONTECOSARO Ammanchi per quasi 160mila euro dal conto della sorella disabile, 66enne condannato dal Gup Daniela Bellesi a due anni per peculato. È arrivata l’assoluzione per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, mentre il reato di appropriazione indebita è stato prescritto.

La ricostruzione

Il 66enne a dicembre del 2015 era stato nominato amministratore di sostegno della sorella che era ospite di una struttura di Montecosaro. Secondo l’accusa nei sei mesi precedenti al giuramento avrebbe prelevato dal conto della sorella per spese non riconducibili alla donna, circa 23mila euro, avendo la delega a operare su quel conto. Poi da dicembre del 2015 fino ad agosto del 2021 avrebbe prelevato complessivamente 135mila euro che per l’accusa non sarebbero stati utilizzati per le cure della parente.

Il 66enne doveva anche rispondere di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice perché, per l’accusa, avrebbe compiuto atti fraudolenti sui beni della sorella lasciandola in uno stato di indigenza assoluta, fatti, questi, accertati nel 2022. Tutto era partito dalla denuncia della sorella, nel frattempo deceduta. «La somma contestata – aveva commentato nel corso del processo l’avvocato difensore Raffaella Cesari – è sicuramente da rivedere, mancano i rendiconti dal 2019 al 2022. Stiamo vagliando quelli precedenti e le somme sono diverse da quelle contestate».

Oltretutto, in base a quanto ricostruito dalla difesa, nel 2019 il fratello della donna aveva presentato un’istanza al giudice tutelare per essere rimosso dall’incarico, ma la richiesta non era stata accolta. Due anni dopo l’aveva riformulata allegando il parere del suo psichiatra secondo cui l’uomo non era più in grado di proseguire l’incarico e in quel caso era stata accolta. «Il giudice – aveva spiegato l’avvocato Cesari - ha compreso l’importanza di integrare i conti con i rendiconti dell’amministratore non presenti nel fascicolo ed in cui figurano molte causali che non appaiono dalle operazioni effettuate sui conti correnti».