Tolentino, allenatore di calcio accusato di possesso e scambio di materiale pedopornografico: ci sarà una perizia psichiatrica

ANCONA - Era finito in carcere lo scorso novembre per il possesso, nel computer e cellulare, di 31mila file pedopornografici. Per l'allenatore di calcio di Tolentino, 54 anni, ora ci sarà una perizia psichiatrica richiesta dalla gup Francesca De Palma del tribunale di Ancona e affidata allo psichiatra Luigi Berloni. Il consulente ha 45 giorni di tempo per elaborare la diagnosi.

L'accusa

Per l'allenatore, accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico tramite un canale Telegram, c'era stato il giudizio immediato chiesto dalla Procura. L'avvocato Luciano Pacioni, per la difesa, ha fatto richiesta di rito abbreviato condizionato ad una consulenza medica