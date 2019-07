Albero cade in mezzo alla strada: chiusa la Statale Septempedana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFANO - Emergenza e disagi in tutta la regione ed anche nella provincia maceratese. Il traffico lungo la strada statale 361 Septempedana è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 25, nel territorio comunale di Montefano a causa della caduta in carreggiata di un albero divelto dall’improvvisa ondata di maltempo che ha colpito l’area. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.