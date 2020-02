Addio a Grandicelli, portò la Mercedes a Civitanova

CIVITANOVA - Mondo dell’imprenditoria e del commercio civitanovese in lutto. Ieri è venuto a mancare Elio Grandicelli, molto noto in città come stimato venditore di auto. Aveva 89 anni. Era stato lui per primo ad aprire una concessionaria della Mercedes Benz a Civitanova. Un salone che aveva aperto nel 1968, portando quindi il marchio della storica casa tedesca in città.



Elio Grandicelli si è spento su un letto dell'istituto Santo Stefano di Porto Potenza. Qui era ricoverato da qualche giorno per l'aggravarsi delle sue condizioni. Lascia la moglie Maria Grazia e i due figli Emilio e Andrea. Ma sono moltissimi gli amici e i conoscenti che lo ricordano in questi momenti, tanto che la dipartita dell'imprenditore è stato argomento del giorno. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Gabriele, quartiere dove abitava con la famiglia.