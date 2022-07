ACQUACANINA - Ieri i funerali civili di Nunzia Cavarischia, la “staffetta”partigiana che aveva incrociato il suo destino con il Comandante Acciaio ed era entrata a far parte del “Gruppo Volante 201” a cui appartenevano anche i ragazzi di Montalto.

Era nata a Roma il 23 febbraio 1929. La notizia della morte di Nunzia Cavarischia ha destato molta commozione a Tolentino dove era molto conosciuta e amata. Il sindaco Mauro Sclavi ha espresso il suo cordoglio personale, dell’amministrazione comunale e della città tutta. «La nostra Comunità – ha detto – ricorderà sempre Nunzia Cavarischia, una persona speciale che fin da giovanissima si è distinta per i suoi valori antifascisti e che non ha esito a mettere a repentaglio la propria vita per l’affermazione dei più alti valori della democrazia, della libertà e della pace. Il nostro Gonfalone è decorato con due medaglie di argento per l’Eccidio di Montalto e per il contributo offerto dai nostri cittadini migliori per l’affermazione della Resistenza. E’ come se quelle medaglie fossero un po’ anche sue».

Anche il Presidente dell’Anpi di Tolentino Lanfranco Minnozzi, che si trova fuori regione, ha espresso il suo cordoglio e partecipa addolorato alla scomparsa di Nunzia Cavarischia.