Accusato dell’esplosione di un palazzo a Milano Pellicanò tenta il suicidio

MONTE SAN GIUSTO - Tenta il suicidio prima dell’udienza di appello, salvato Giuseppe Pellicanò. Il pubblicitario condannato all’ergastolo in primo grado, nel 2016 aveva fatto saltare in aria l’appartamento in cui viveva a Milano in via Brioschi uccidendo la ex compagna convivente e due 28enni di Morrovalle e Monte San Giusto, Riccardo Maglianesi e Chiara Magnamassa, che vivevano nell’abitazione adiacente. Nei giorni scorsi Pellicanò, 53 anni, accusato di strage e devastazione aggravata, avrebbe ingerito una dose massiccia di farmaci, ma il suo gesto non ha avuto conseguenze grazie a una lavanda gastrica praticata dai sanitari.