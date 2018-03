Ordinanza choc all'Abbadia di Fiastra: convento inagibile, scatta la chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Chiuso perchè inagibile il complesso architettonico dell’Abbadia di Fiastra con esclusione della chiesa. E’ l’effetto dei sopralluoghi per la verifica dei danni provocati dal terremoto di un anno e mezzo fa. L’ordinanza porta la firma del sindaco del Comune di Tolentino che non ha potuto far altro che prendere atto dei contenuti della perizia tecnica che evidenzia i rischi legati alla stabilità del complesso monumentale. Alcune stanze del monastero, accessibili dal chiostro, erano già state chiuse per effetto di un provvedimento iniziale. Dunque di visitabile per ora resta solo la chiesa in tutto il millenario complesso monastico .Ora che alla parola terremoto sembrava abbinarsi solo la parola ricostruzione, nelle sue varianti con polemiche sui ritardi comprese, ecco invece il colpo di coda che penalizzerà l’Abbadia di Fiastra che è uno dei luoghi più gettonati dai turisti e da chi cerca relax di tutta la provincia. Chiusi il convento e gli immobili adiacenti occorre precisare però che restano accessibili i circa duemila ettari di cui 100 di bosco con i tanti sentieri pedonali, i ristoranti e le strutture ricettive, l’area camper con le sue decine di piazzole di sosta.