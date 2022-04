ABBADIA DI FIASTRA - I Vigili del fuoco sono interventi ieri sera nella Selva Bandini all’abbadia di Fiastra per soccorrere una persona caduta in un canalone. Sul posto la squadra di Tolentino e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) da Macerata hanno raggiunto la persona, posizionandola su una barella speleo, riportandola a spalla nel bosco per affidarla alle cure del personale del 118.

