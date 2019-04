A piedi in mezzo alla superstrada: bloccato un uomo, tragedia sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Stava camminando a piedi in mezzo alla carreggiata dalle superstrada ed è stato intercettato poco lontano dalla svincolo di Tolentino Ovest. A mobilitare le forze dell’ordine sono stati molti automobilisti che hanno segnalato la presenza dell’uomo con indosso un kway e in spalla un sacchetto che camminava in direzione della costa. Per fortuna l’uomo è stato bloccato in tempo prima che si verificasse un incidente.