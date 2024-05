FIUMINATA Taglio del nastro per il nuovo punto salute di Fiuminata nei locali della guardia medica in via Roma. L'ambulatorio sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13, si potrà accedere alle prestazioni sanitarie con l'impegnativa del medico di famiglia o di uno specialista. Si potranno fare elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, spirometria, terapie con punture, misurazione dei parametri vitali, prelievi per glicemia e tao, medicazioni e bendaggi, rimozione punti di sutura.

I referti

I referti saranno inviati agli specialisti con la telemedicina e poi le risposte saranno ritirate al punto salute. L’ambulatorio è rivolto all’erogazione di prestazioni programmabili, ma rappresenta un riferimento importante per la salute di cittadini che vivono nelle aree interne, come Fiuminata e anche i Comuni limitrofi di Pioraco e Sefro, dove la popolazione è prevalentemente anziana e dove avere un punto salute a cui rivolgersi diventa fondamentale per garantire l’equità dell’accesso alle cure per ogni cittadino ha detto il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci, presente insieme alla direttrice sanitaria Daniela Corsi.

Sono intervenuti anche i consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli e l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: «Fate subito tutti gli accertamenti necessari. Questo servizio è un segnale importante di prossimità, di vicinanza e soprattutto di prevenzione, che permette alle persone di stare meglio e notevoli risparmi per le finanze pubbliche. Dopo anni di tagli l'ultima legge finanziaria approvata dal governo Meloni ha aumentato il fondo sanitario nazionale di 3 miliardi, quindi non è vero che hanno tagliato, i numeri sono numeri, io vi dico però che i 3 miliardi non sono risolutivi, sono noccioline perché con la ripartizione del fondo a livello nazionale, per la nostra regione arriveranno 10-11 milioni di euro». La carenza di medici: «Dal 2012 non hanno formato i medici necessari. Abbiamo aumentato le borse di specializzazione. Dal 2026 avremo i medici necessari al servizio sanitario nazionale».