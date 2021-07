A14, anche un ciclista nel traffico delle vacanze. Viaggiava tra i caselli di Porto Recanati e Civitanova

PORTO RECANATI - Un uomo in bicicletta in autostrada come se nulla fosse, scattano le segnalazioni alla polizia autostradale. È successo ieri, intorno all’ora di pranzo, nel tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Porto Recanati e Civitanova.

Ad un certo punto gli automobilisti in transito si sono visti affiancati da un uomo che, in direzione Sud, pedalava in sella alla sua bicicletta come se quella fosse una normale strada. Dell’insolito episodio sono stati informati gli agenti della polizia autostradale.

Non è la prima volta che le biciclette si fanno vedere in posti insoliti. Più volte, infatti, è stata segnalata la presenza di ciclisti al lato della carreggiata lungo la superstrada Valdichienti. E c’è anche chi ha pensato bene di percorrerla a piedi.

