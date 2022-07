Marche fortunate: il 10eLotto premia Cupra, numeri vincenti da 100mila euro

CUPRA MARITTIMA - Il 10eLotto, numeri vincenti per le Marche: a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha un centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

Le vincite complessive

Si ricorda che l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 20,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi da inizio anno. Ricordiamo che lo scorso 17 giugno la fortuna aveva già baciato le Marche, con un 5 al Superenalotto da 73mila euro a Corridonia.