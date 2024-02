Ed ecco lo yogilates, il mix tra yoga e pilates, il nuovo fitness sempre più diffuso. Una disciplina fresca fresca che sta facendo furore anche perchè accessibile a tutti, a prescindere dal sesso e dall’età. È infatti la soluzione ideale per chi ama entrambe e non sa quale scegliere. E così si moltiplicano i benefici per corpo e mente. A pochi mesi dall’estate, se volete scegliere qualcosa di stimolante senza che sia particolarmente invasivo, potete provare questo tipo di attività: efficace ma non pesante. Beninteso: dipende dagli obiettivi che vi siete prefissati, naturalmente.

Di cosa si tratta

Lo yogilates è una disciplina recente, un’idea di Jonathan Urla che, riconoscendo i benefici dello yoga e del pilates per il nostro corpo e per il nostro spirito, ha deciso di creare una nuova disciplina mettendo insieme yoga e pilates. Un mix che piace con lo yoga che punta a benefici soprattutto di tipo mentale mentre il pilates insegna ad assumere una postura corretta e a rendere più armoniosi e fluidi i movimenti sollecitando i muscoli con esercizi mirati. Alla fine, si raggiunge l’obiettivo di avere un allenamento che combina esercizi di movimento con posizioni fisse, quelle dello yoga naturalmente, e si concentra sulla respirazione che ha un ruolo fondamentale.

I benefici

I benefici sono diversi sia per io corpo sia per la mente. Si comincia dai muscoli che, grazie al pilates, sono più allungati, elastici e forti ma anche più flessibili e fluidi. E, dunque, il corpo risulterà anche più scolpito. È uno dei motivi per cui questa disciplina può essere praticata da tutti, a prescindere dall’età. E poi, invece, grazie allo yoga, si migliorano la respirazione e quindi la circolazione e si rilassa anche la nostra “testa”. Secondo gli addetti ai lavori, lo yogapilates aiuterebbe anche a perdere peso ma, ovviamente, dipende dal tipo di esercizi che si fanno e anche da quante calorie s’intende perdere.

Le peculiarità

Yoga e pilates sono considerate molto simili ma, in realtà, hanno scopi e modalità davvero differenti. Anzitutto, hanno origini diverse perché lo yoga nasce in Oriente mentre il pilates nasce e si sviluppa in Occidente essendo una pratica europea. Lo yoga è anche e soprattutto una scienza che include pratiche fisiche e mentali, ha una sua filosofia di vita, proviene dall’Oriente e non a caso la meditazione svolge un ruolo fondamentale.

A differenza dello yoga, invece, il pilates è una pratica più atletica e nasce con uno obiettivo definito: quello di tenere in forma i ballerini dopo un infortunio. Il Pilates è stato creato dal tedesco Pilates, si ispira al relaz orientale ma, al tempo stesso, punta su forza e resistenza che sono modalità tipiche dell’Occidente. E mira ad avere un corpo tonico.

I punti di contatto

I punti in comune tra le due discipline sono vari. Si comincia dal rilassamento e dal benessere che sono il focus di entrambe e si prosegue con il fatto che ci si basa sulla tecnica che deve essere accompagnata da un determinato e positivo atteggiamento mentale. Ecco perché la postura e la respirazione sono fondamentali per yoga e pilates e vanno curati sin nei minimi dettagli. Ma c’è anche dell’altro. Entrambe le discipline si basano sull’allungamento muscolare e sull’equilibrio psicofisico. Senza contare il fatto che l’obiettivo è quello di migliorare la flessibilità e l’elasticità del nostro corpo.