Il wall pilates primo in vetta: tra le nuove tendenze spicca la variante che usa il peso del corpo e la resistenza della parete

ANCONA Ultimo scorcio d'anno ed è già tempo di buttarsi nel fitness 2024. Tra le nuove tendenze, in cima alla classifica spicca il wall pilates, l'ennesima variante della disciplina ma che, questa volta, utilizza il peso del corpo e la resistenza di una parete. Subito dopo si piazza il tarzan movement che rievoca uno stile di vita naturale. Si confermano anche nel prossimo anno l'hyrox workout e gli snack exercise. Ovvero, allenamenti brevi ma intensi. E poi ci sono gli sport: ai vertici della top ten ci sono gli sport elettronici, gli eSport, e cioè discipline come videogiochi di combattimento, i giochi di squadra strategici e i simulatori di sport virtuali. Quanto agli sport tradizionali, tra quelli di squadra, i più gettonati nel 2024 saranno calcio, basket e pallavolo; se invece si considerano quelli individuali sono in crescita il running, il ciclismo, il surf, gli eSport estremi come i giochi di avventura e quelli tradizionali come il calcio virtuale o il tennis. E poi ci sono gli sport di combattimento non convenzionali come il pugilato, la lotta libera.

Le tendenze

È il wall pilates ad essere al primo posto delle preferenze. Già quest'anno, ha visto un incremento notevole dell'interesse; insieme al reformer e al pilates, il wall pilates sta vivendo un momento magico. Si tratta infatti di una disciplina che, secondo gli addetti ai lavori, arreca molti benefici sia per i muscoli sia per la postura ma anche a livello di benessere generale. Per praticarlo, poi, non sono necessari particolari attrezzi, i movimenti sono lenti e controllati e la parete fornisce un supporto importante e anche stabilità durante l'allenamento.

Gli sport del 2024

Per quanto riguarda, invece, il tarzan movement è una nuova disciplina in cui trionfano esercizi in quadrupedia, un sorta di ritorno alle origini, appunto il tarzan movement ideato da Victor Manuel Fleites, che stimola le persone a tornare alle origini, ad uscire all'aria aperta per camminare a quattro zampe e arrampicarsi sugli alberi. Se tutto questo non è proprio possibile in un contesto per così dire urbano, ci sono comunque tanti esercizi in quadrupedia da fare in palestra come il crawling, il gattonare, le passeggiate dell'orso. Tutti movimenti che potenziano i muscoli dell'addome ma anche braccia e gambe.

Gli eSport e cioè gli sport elettronici stanno sempre più prendendo piede. Stiamo parlando di giochi combattimento, giochi di squadra strategici, i simulatori di sport virtuali. Passando agli sport di squadra tradizionali, ai primi posti il calcio, il basket e la pallavolo. L'altro importante capitolo riguarda gli sport individuali: nel 2024 sarà il trionfo del running ma anche il surf e il ciclismo. Tra le discipline emergenti, gli eSport estremi come i giochi di battaglia royale e gli eSport tradizionali, infine quelli da combattimento non convenzionali come pugilato e lotta libera. L'ultimo pezzetto del fitness 2024 è la conferma per l'Hit e cioè l'Interval raining che resta una delle scelte top. ù

Gli snack exercise

Anche gli snack exercise saranno sempre più gettonati con brevi sessioni di 5 minuti ripetute due volte al giorno. E infine, perché no, ecco la micro-meditazione, dai 60 secondi ai tre minuti: per far ritrovare calma e concentrazione.