È fantastico, il tema scelto quest'anno per la collettiva dei fotografi soci della Galleria Papini di Ancona: “Ai confini della realtà”. È in prestito da una fortunata serie americana che, approdata sui teleschermi italiani negli anni '60, turbò le nostre notti. Generavano incubi le imprevedibili situazioni, raccontate dai maestri della fantascienza, con la complicità di un sinistro bianco/nero.

Il vernissage

Il curatore della mostra, Michele Servadio, l’ha spiegato venerdì all’inaugurazione: «Storie dense di enigmi e di elementi soprannaturali, che poi si rivelavano legate alla realtà e alla vita quotidiana. Il confine della realtà diveniva pertanto l’ignoto, ciò che lo spettatore non conosceva, e che non si aspettava di conoscere. Sul finale di ogni puntata, venivano capovolte, con risvolti inattesi, le convinzioni dello spettatore». Di qui, il nesso: «Gli artisti, con le fotografie qui esposte, testimoniano come la realtà percepita da ciascun artista sia vera e concreta, sebbene filtrata dall’interiorità, capace di rendere visibile ciò che è, solo apparentemente, invisibile».

Gli autori

I cinque fotografi – Elisabella Aquilanti, Silvia Breschi, Rosella Centanni, Francesco Colonnelli e Tiziana Torcoletti – hanno scelto le immagini del loro repertorio che meglio rispondessero alla suggestione del titolo. Stimolante, per loro, che hanno in comune la consapevolezza che «l’atto creativo di un fotografo inizia molto prima dello scatto. Parte sempre e comunque da un’emozione, da un pensiero o da un’idea». Inevitabilmente, alcune delle immagini sono il risultato di sovraesposizioni ed elaborazioni, che alterano la realtà fotografata, anche banale e consueta, fino a proiettarla in un altrove ideale. Angosciante, come le pezze stracciate che pendono dai muri, come le ombre e le rovine, da cui Elisabetta Aquilanti trae scenografie agghiaccianti. Più riconoscibili e rassicuranti sono le prospettive architettoniche e le nuvole incendiate dai raggi del sole di Silvia Breschi, ma solo perché sotto quei portici e gallerie, sotto quei cieli, capita anche a noi, talvolta, di intravvedere il sovrumano. La serie di otto fotografie di Rosella Centanni sonda il confine della realtà che passa tra la poesia e l'immagine: ispirandosi ai versi di “Sonia la Russa”, dall'Antologia di Spoon River, l'illustra con “didascalie fotografiche” - una ballerina, la Statua della Libertà, un veliero - che culminano in uno splendido sorriso: “Persino la mia polvere ride/al pensiero di quella cosa buffa che è la vita”. Francesco Colonnelli preferisce il confine tra la natura e l'uomo, con ritratti, teneri e provocatori, di persone e di animali, di sé col suo gatto.

Lo specchio

È lo specchio, infine, il confine che Tiziana Torcoletti individua tra ciò che crediamo reale e ciò che il riflesso rimanda, come succede nelle fiabe, a ciascuno di noi ogni giorno, mentre ci trucchiamo o facciamo la barba. E scopriamo le tracce del tempo e dei suoi traumi.