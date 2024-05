«Ho viaggiato in 100 Paesi, ecco in quali tornerei a occhi chiusi e quelli di cui mi son innamorata»: i consigli della travel blogger FOTO

Quasi estate. Dopo settimane e mesi di intenso lavoro, qualcuno starà pensando a come pianificare la vacanza estiva, o magari è già proiettato per partire a fine anno. Chi è in cerca di qualche consiglio può affidarsi a Abbie Synan, la scrittrice freelance che ha viaggiato in più di 100 Paesi. Questa piccola serie di posti da vedere rappresenta il gusto personale di una sola persona e i ricordi dolci e nostalgici che le sono rimasti una volta tornata. Come sottolineato, sono luoghi in cui la viaggiatrice ha potuto dire di «sentirsi a casa».

Questa personale Top 5 è stata redatta da Abbie Synan per Business Insider e, come ha evidenziato la travel blogger, «sorprendentemente nessuna delle mie scelte è fra i 10 Paesi più visitati quest'anno, quindi se sceglierete di andare in uno di questi luoghi potete stare tranquilli: non ci saranno gigantesche folle di persone».

«Un paesaggio unico»

Dubai e solo Dubai, ma non deve essere per forza così. La città emiratina è diventata da tempo una meta di lusso. Un luogo per ricchi imprenditori e guru del marketing, oltre a sfondo preferito per influencer in voga. Anche il vicino Qatar è entrato di diritto tra le mete più ambite, grazie ai Mondiali di calcio che si sono disputati nel Paese alla fine del 2022. Ma non molto lontano, per usare un eufemismo, c'è l'Oman.

In questa speciale guida, tra i luoghi più belli da visitare c'è «sicuramente» questo paese mediorientale. Abbie Synan racconta di esserci andata per la prima volta nel 2019, rimanendo estremamente affascinata dall'ospitalità della gente, ma anche «dall'unicità del suo paesaggio desertico e montano». La scrittrice freelance dice di aver guidato dalla capitale Muscat fino a Salalah e ritorno senza nessun tipo di paura.

Via i pregiudizi, l'Oman è un paese molto sicuro. «Ho viaggiato sola in auto e lo rifarei al volo. La prossima volta che la visiterò, mi concentrerò sulle escursioni e sulla ricerca dei famosi wadi nascosti, valli che possono riempirsi di acqua cristallina dopo i monsoni», è il consiglio dell'assidua viaggiatrice per chi deciderà di andare.

Oman. Vincent M.A. Janssen / Pexels

Grande e pieno di natura selvaggia

Il Brasile è uno dei Paesi più grandi del mondo e «non ne ho realizzato la vastità fino a quando non ho posato i miei piedi sul suolo» del Paese sudamericano. La giornalista ha trascorso alcune settimane passando dalla giungla alla costa. Il consiglio? «Cercate di vivervi sia il fermento di Rio de Janeiro che la quiete del Rio delle Amazzoni».

Impossibile vedere tutto in un'unica volta. Anzi, impossibile vedere tutto in generale, per quanto è grande il suo territorio. «Nella mia prossima visita - racconta - mi dirigerò immediatamente verso il Pantanal, una delle più grandi zone umide tropicali del mondo, dove la fauna selvatica abbonda. Desidero ardentemente avere l'opportunità di vedere i giaguari nel loro habitat naturale e questo è il posto giusto, con una delle più alte concentrazioni di questi speciali animali».

Brasile. Matheus Bertelli / Pexels

Iceberg, montagne e deserti

Per chi non c'è ma stato può risultare strano ma in Cile il paesaggio è estremamente eterogeneo, tanto che la scrittrice è rimasta in uno «stato di soggezione come mai prima nella vita». Il Parco nazionale cileno di Torres del Paine «ha iceberg e montagne incredibili» e il suo trekking “W” con vista su enormi torri di granito «è uno dei punti forti del viaggio, ma c'è così tanta altra natura da vedere in questo splendido Paese».

Anche per quanto riguarda il Cile l'imperativo di Abbie Synan è solo uno: tornare. Quando succederà «mi recherò ad Atacama, il paesaggio desertico rosso-arancio del nord, in una regione che può essere descritta visivamente come ultraterrena».

Cile. Tom D'Arby / Pexels

Gente, paesaggi e buon cibo

Situata all'incrocio tra Europa e Asia, la Georgia è un luogo meraviglioso che nasconde molti segreti.

Talmente bello che la travel blogger ha confessato di esserci andata «moltissime volte». «Mi piace così tanto - racconta - che ho iniziato a organizzare viaggi per piccoli gruppi, perché mi appassiona l'idea che le persone possano vivere queto Paese in prima persona».

Un amore puro, verso una terra ancora poco conosciuta (turisticamente parlando). «Amo la gente, il paesaggio, la cultura, il cibo e il vino della Georgia... potrei continuare. C'è qualcosa per ogni tipo di viaggiatore», sottolinea Abbie Synan. Prossima tappa? L'Ushguli, «una regione perfetta per i viaggiatori avventurosi che si trova a oltre 2mila metri sopra il livello del mare».

Georgia. Tomáš Malík / Pexels

Storia e modernità

Il Giappone ha molto da offrire. Dalla sua effervescente metropoli e capitale Tokyo, alla città anagramma a sua volta capitale (un tempo) del Paese, Kyoto, ricca di cultura. Dai paesaggi naturali meno battuti alle città di Osaka, Nara e Kobe. «Due viaggi non sono sufficienti», racconta la travel blogger.

«La prossima volta che ci tornerò - spiega - vorrei andare oltre Tokyo e immergermi nelle ricche regioni culturali che il Paese ha da offrire». Attirata dalla vita naturale del Paese orientale, Abbie Synanvuole «vedere le scimmie delle nevi che fanno il bagno nelle terme di Nagano, visitare Naoshima e soggiornare tra le opere d'arte contemporanea della Benesse House, ma anche andare al mare per conoscere le Ama, note anche come le vere “sirene” del Giappone», chiosa la scrittrice.