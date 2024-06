L’estate è vicina, la stagione volge al meglio ma la pelle reclama attenzione. Il sole non fa così bene alla cute e, quindi, occorre seguire alcune regole. Ecco perché è importante sempre avere con sè, nel beauty case, alcuni prodotti fondamentali come spray idratanti e rassodanti, creme, mascara ma anche fondotinta tra BB, beauty balm e Cc color control cream. E, naturalmente, detergenti per la pulizia quotidiana. Che sia per un viaggio ma anche semplicemente perché, per lavoro o altro, si sta fuori tutta la giornata, è buona abitudine avere a disposizione l’indispensabile per la nostra beauty routine. Ma vediamo nei dettagli.

La beauty routine

I prodotti per la skincare non devono mancare, specialmente d’estate quando la pelle risente del caldo, della salsedine e dunque, in particolare se si parte per una vacanza, è bene avere con sé, magari per trascorrere giornate in spiaggia, un tonico, una crema sia per il viso sia per il contorno occhi, un balsamo labbra idratante e, naturalmente anche uno struccante e dischetti per la detersione. E sin qui siamo alle basi. Poi, ci devono essere la protezione solare e una crema doposole. La crema idratante per il viso, quella che si applica tutti i giorni tanto per capirsi, è meglio prenderla con filtro Spf, la minima Spf 30 per il corpo, Spf 50 per il viso ma se si è over 50, meglio la protezione totale per il viso.

Spray e make up

Lo spray rinfrescante, in estate, è fonte di gioia. È tra i migliori cosmetici che rinfrescano la pelle quando si è esposti a lungo alla luce solare. Con il caldo, è importante idratare la cute e, per questo, bisogna bere almeno 2,5 litri di acqua al giorno. Per quanto riguarda il make up, è noto che, in estate, è più difficile far durare a lungo il trucco: perciò, è meglio evitare fondotinta pesanti e se lo si vuole applicare anche al mare, magari sarebbe bene portarne due, uno della solita nuance e il secondo di colore più intenso perché con il sole il colore della pelle tende, anche se in modo soft se si ha la protezione, a scurirsi. Sempre più marchi offrono una protezione solare Spf 15, che rafforza ulteriormente la crema. A chi piace il mix di crema e fondotinta, si possono scegliere BB cream o Cc. Non possono mancare il blush ma anche la terra per riscaldare l’incarnato. Impossibile non avere con sé il mascara waterproof.

La prova costume

L’estate fa rima con costume. Per questo motivo, ci sono valide ragioni per prendersi cura dell’esfoliazione della pelle morta dopo l’inverno e preparare il corpo a ricevere le proprietà fresche della bella stagione. E poi viene la lozione abbronzante per chi ama la tintarella senza danneggiare la pelle. Va sottolineato che, soprattutto noi donne, spesso non ci rendiamo conto di quanto il sole rovini l’epidermide: l’eccessiva esposizione ai raggi solari può davvero creare danni irreparabili. Con la lozione abbronzante, non ci dobbiamo crucciare perché possiamo essere abbronzati senza stare sdraiati sulla spiaggia. Infine, il doposole, indispensabile per lenite la pelle e fornire sostanze nutritive.