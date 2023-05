Tumore al seno, la pillola anticoncezionale aumenta del 20% il rischio: i sintomi della pelle

La pillola anticoncezionale aumenta il rischio del tumore al seno del 25%. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLoS Medicine, è uno dei primi in grado di valutare le probabilità. Mostra un piccolo rischio, che però scompare entro pochi anni dall'interruzione del farmaco. D'altra parte, le pillole proteggono da altri tumori femminili. Le donne che assumono contraccettivi ormonali hanno un minor rischio di cancro all'utero e alle ovaie, con quella protezione che dura da decenni, affermano i ricercatori dell'Università di Oxford. E le persone dovrebbero soppesare tutti i pro e i contro. La ricerca è stata effettuata in particolare sulla pillola a base di solo progestinico.

Cos'è la pillola a base di solo progestinico

Principalmente usata come contraccettivo, la mini-pillola:

contiene un solo ormone, il progestinico (una versione sintetica del progesterone), mentre la pillola combinata contiene anche estrogeni

può essere una buona alternativa per coloro che non possono usare estrogeni, ad esempio se allattano o con un aumentato rischio di coaguli di sangue

assunto quotidianamente, senza interruzioni tra le confezioni di pillole, può essere efficace per oltre il 99% contro la gravidanza

può essere utilizzato fino alla menopausa o all'età di 55 anni, se generalmente in forma e in buona salute

può essere acquistato senza prescrizione medica in farmacia

non proteggerà dalle infezioni sessualmente trasmissibili

Il nuovo studio

I ricercatori britannici hanno analizzato i dati relativi a 9.498 donne con una diagnosi di cancro al seno invasivo prima dei 50 anni. Risultati? Il 44% delle pazienti con tumore aveva assunto contraccettivi ormonali, prescritti in media tre anni prima della scoperta della neoplasia, rispetto al 39% delle partecipanti sane.

I benefici

La pillola orale combinata riduce il rischio di cancro dell'endometrio di circa il 50% e di cancro ovarico di circa il 40%. È anche utile per aiutare con vampate di calore e altri sintomi pre-menopausa . Per non parlare del fatto che la contraccezione consente a una donna di controllare il proprio ciclo riproduttivo ed evitare gravidanze indesiderate.

I sintomi

Segni e sintomi comuni del cancro al seno includono: