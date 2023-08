Torna la Nottenera dedicata al reincanto. Domani a Serra de' Conti il festival che esplora i linguaggi della creatività contemporanea tra arti sceniche e visive

Domani, sabato 19 agosto, le vie del centro storico di Serra de' Conti vivranno la diciassettesima edizione di Nottenera, festival "tutto in una notte" che esplora i linguaggi della creatività contemporanea. Arti sceniche e visive, cinema e musica, un cartellone ricco di ospiti ed eventi. L'appuntamento prenderà il via alle ore 17,30 per concludersi alle 2 di notte.



Il programma

Più che mai ricco il programma di questa edizione che ha come filo conduttore il tema del "reincanto", inteso come uscita da un incantesimo triste per riaffacciarsi alla meraviglia. Quest'anno per la prima volta il festival sarà aperto da una lectio di Lucia Tancredi sul linguaggio femminile nel simbolico mitico e politico. Grande spazio al teatro con l'anteprima regionale del nuovo spettacolo "Teli Tale" della compagnia Teatro Patalò, un lavoro di teatro danza che affronta il tema del cambiamento climatico. Denis Campitelli narrerà la figura di Secondo Casadei, l'autore di Romagna Mia, uno spettacolo che fa vibrare grazie all'organetto diatonico di Andrea Branchetti. Parole e musica si combinano anche in "Dal Margine" di e con Claudia Gioia Gentili, Pier Paolo Vernuccio e Alfio Vernuccio, un viaggio che racconta le anomalie del paese che ci ospita, gli strani, i ribelli, i diversi, gli emarginati, gli scomodi, i perdenti, gli esclusi Non mancherà il teatro per i ragazzi nello spazio dedicato a Sphera della compagnia Teatro di Carta, spettacolo di ombre e d'attore che trasporta gli spettatori di ogni età in un viaggio suggestivo e divertente.

La musica

La musica sarà protagonista al Belvedere con due concerti e un dj set.

Il cinema

Il cantautore Setti proporrà un esclusivo concerto in Re(incanto) voce e chitarra che mette insieme il meglio del suo repertorio passato e alcune anteprime del nuovo lavoro. A seguire pop psichedelico di Florilegio, al secolo Matteo Polonara, cantautore e polistrumentista che in anteprima regionale farà ascoltare dal vivo il suo concept album "Sogno Abissi Notturni". A concludere lo spazio musicale di Nottenera sarà il dj set di Anasbri, artista francese che ama navigare tra ritmi soffici e trascendenti.

Come sempre ampio spazio al cinema di animazione che avrà quale ospite di questa edizione il Festival internazionale Imaginaria di Conversano che presenterà una selezione dei migliori corti animati dell'ultima edizione con una specifica sezione kids in prima serata. Il collettivo Muta Animation con Roberto Catani ha realizzato la sigla animata dell'intera serata dedicata al cinema ispirata a luoghi e abitanti di Serra de' Conti. Sempre al mondo del cinema è dedicato l'incontro con la regista Giulia Casagrande che presenterà il suo cortometraggio "Verso casa". Saranno ospitati presso la chiesa di San Michele gli esiti di una residenza artistica dell'artista visivo Matteo Lucca e presso la chiesa di Santa Croce una personale dello stesso Lucca.