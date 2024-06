Torino è una città tutta scoprire. È considera un paradiso per gli amanti della cultura e della storia perché, prima capitale d’Italia, racchiude numerosi siti del patrimonio mondiale Unesco.

I Giardini Reali

Ritagliarsi più giorni per scoprirla darà molte soddisfazioni. Tra mete note e meno note, è facile trovare il proprio angolo del cuore. Per muoversi in città è consigliabile lasciare l’auto e usare i mezzi i pubblici o affidarsi, se possibile, alle proprie gambe. C’è una vasta rete di mezzi pubblici di superficie e la linea di metropolitana, ma ci sono anche proposte di taxi tour, car sharing e noleggio di biciclette. Tra le tappe immancabili da fare ci sono le varie Residenze Reali dei Savoia, i Giardini Reali e il Museo egizio. Da quasi tre anni i Giardini Reali hanno riaperto nella loro interezza: rappresentano uno dei luoghi più suggestivi della città e di grande importanza per il suo alto valore storico e artistico. Potersi dedicare del tempo, anche soli con se stessi, passeggiando tra il verde significa percorrere gli eleganti viali geometrici che rivelano meraviglie botaniche, giochi prospettici e sculture, naturale proseguimento del percorso di visita che dalle sale di Palazzo Reale e della Galleria Sabauda fluisce verso l’esterno.

Curiosità da vedere

Chi risiede a Torino ha imparato a conoscere aspetti nuovi della città, apprezzando scorci e curiosità sconosciute ai più. I torinesi, e chi è in cerca di fortuna, sono ad esempio molto legati al dito di Cristoforo Colombo. È ormai ben visibile nell’altorilievo dedicato al navigatore, in Pizza Castello, sotto i portici della Prefettura. In Piazza Corpus Domini invece c’è un piercing d'acciaio attaccato allo spigolo all'ultimo piano di un palazzo del Settecento. Per ammirare Torino dall’alto si consiglia una speciale passeggiata sul Monte dei Cappuccini. Per gli amanti dello shopping, ce n’è per tutti i gusti; per chi preferisce il vintage c’è il Balon e il Gran Balon, rispettivamente il mercato settimanale e mensile.

Dove mangiare e dormire

Per soggiornare si suggerisce un appoggio in centro. Per avere l’impressione di dormire in un museo c’è il Boston Art Hotel, una struttura del 1911 che ha al suo interno opere d’arte e collezioni di libri d´arte, vinili rari e arredi di design storici. Per avere l’autonomia di un appartamento, poco distante dalla stazione dei treni Torino Porta Nuova ci sono le proposte di Loger Confort Residence&Apartments. La giornata può avere inizio assaggiando, per la colazione, il celebre croissant cubico della Farmacia Del Cambio. Per sedersi a tavola si propongono il ristorante Kipling, sulla piazza su cui si affaccia il Conservatorio di Torino, e l’osteria Antiche Sere. Per la movida dal mood internazionale, la destinazione è Piazza Vittorio Veneto.