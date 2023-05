Tinder introduce nuove regole di comportamento per la community

Tinder ha annunciato un nuovo aggiornamento alle sue Linee guida della Community, per offrire ai membri un’esperienza in-app costantemente migliore. La release si basa sui principi di autenticità, inclusività e rispetto e contribuirà a rendere Tinder un luogo sicuro in cui creare delle connessioni reali e autentiche.

Autenticità

"Relazione seria" è l’obiettivo di relazione più selezionato su Cosa cerco su Tinder (40%), un chiaro segno che i membri del social sono sempre più determinati nella ricerca di Match onesti e autentici. Le nuove Linee Guida li aiuteranno nella ricerca di autenticità:

Costruire connessioni reali, non commerciali: Tinder non è un luogo adatto per guadagnare followers, vendere oggetti, raccogliere fondi o fare campagne. Per limitare un uso incorretto dell’app, Tinder rimuoverà i link social dalle bio dei membri; siate voi stessi: le persone vogliono conoscere nuovi contatti per creare legami autentici e genuini. Evitare di creare profili falsi o di fingersi qualcun altro, anche se solo per scherzo;

siate onesti: Tinder non dovrebbe mai essere usato per diffondere informazioni false o fuorvianti. Questo include fare segnalazioni false contro altri membri dell’app. Inoltre, i membri non dovrebbero usare app di terze parti per provare a sbloccare alcune funzioni dell'app.

Rispetto

Il rispetto reciproco è da sempre un elemento fondamentale in ogni interazione su Tinder, a partire dal momento del Match. Le funzioni di sicurezza "Vuoi ripensarci?" e "Questo messaggio ti infastidisce?" intervengono in modo proattivo per ridurre l'invio e la ricezione di messaggi che contengano un linguaggio potenzialmente offensivo, incoraggiando le persone a conversare in modo appropriato e sicuro. Questo ulteriore aggiornamento ricorda che rispetto ed autenticità vanno sempre di pari passo. Fare, dunque, attenzione alla privacy: le conversazioni su Tinder sono esattamente questo e a meno che il Match non ci dia il consenso, non dovremmo in nessun caso rendere pubbliche le nostre chat. Rispettare inoltre i limiti del nostro Match: ogni persona ha diverse sensibilità ed esigenze. Per offrire la migliore esperienza in app possibile, Tinder ricorda che gli iscritti possono utilizzare le funzioni dell'app Cosa Cerco su Tinder e Tipo di Relazione, per conoscere persone che facciano Match con le loro vibes e obiettivi. Infine, è sempre bene essere gentili: le persone sono alla ricerca di legami genuini e profondi.

Tinder condanna qualsiasi comportamento che sia dannoso per i membri - in rete e offline, fisico o digitale - e si impegna a prendere provvedimenti per ridurli al massimo.

Inclusività

Nel corso degli anni, la piattaforma si è aggiornata per riflettere la diversità e le necessità dei suoi iscritti, creando uno spazio sicuro e inclusivo per conoscere nuove persone. Disponibile in più di 190 Paesi e in 45 lingue, Tinder è aperta a tutti, senza distinzione di etnia o orientamento sessuale Non solo i potenziali Match non possono essere filtrati in base al paese di origine, ma nel 2017 è stato anche introdotto More Genders & Sexual Orientations, per offrire uno spazio sicuro in cui esprimersi. Per incoraggiare un atteggiamento di apertura e amicizia, Tinder ha ggiornato le seguenti linee guida:

comunicate con rispetto: su Tinder non c’è spazio per l'odio, il pregiudizio o la violenza, soprattutto se causati dal modo in cui un altro membro si identifica o appare. Se il Match non incontra il nostro interesse, possiamo semplicemente decidere di fare unmatch e passare oltre;

una persona, un account: la piattaforma supporta tutti i tipi di relazione. Per questo, chi ha una relazione aperta o poliamorosa dovrebbe creare un account separato per ciascun partner e utilizzare la funzione del profilo di Tinder "Tipo di Relazione", recentemente introdotta, per indicare cosa sta cercando.

Infine, Tinder prende molto sul serio il rispetto delle linee guida contenute nell’aggiornamento ed incoraggia chiunque a segnalare qualunque comportamento offensivo o che violi queste regole, usando gli strumenti per la sicurezza come ad esempio la Segnalazione in chat, che consente di tenere premuti i messaggi offensivi, avviando il flusso di segnalazione direttamente all’interno della chat. A volte, può capitare che un errore venga fatto in buona fede: per questo motivo, Tinder potrebbe decidere di mandare solo un avvertimento ai profili segnalati, invece che procedere direttamente alla rimozione del profilo. In ogni caso, verrà adottato il provvedimento più adeguato, in base al tipo e numero di violazioni commesse.

A breve tutti gli iscritti inizieranno a ricevere le notifiche di questo aggiornamento, sia sull'app sia via e-mail.