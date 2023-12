Mamma lascia il posto fisso dopo 20 anni e diventa travel designer: «Viaggio di continuo e guadagno più di prima»

Nel 2018 Elena ha preso in mano la sua vita e ha seguito il suo sogno. Aveva un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio dignitoso e una famiglia a cui rendere conto. Eppure, incoraggiata dal marito, ha deciso di lasciare quel lavoro per dedicarsi alla sua passione: organizzare viaggi. Adesso è una travel designer. La sua vita è un viaggio continuo e, dopo un periodo buio a causa della pandemia, adesso «guadagno più di prima», confida a Repubblica.

Insoddisfatta dal lavoro

Elena Frosi è originaria di Follonica (Grosseto). Ha cominciato a coltivare il suo progetto nel 2017, ma solo qualche anno più tardi ha capito che poteva diventare la sua attività principale. «Mi piaceva il mio lavoro, ero anche brava - dice la donna - Ma non avevo niente di mio. Non mi sentivo appagata, ero sempre nervosa e insoddisfatta», spiega.

Il nuovo progetto

Elena, che da sempre ha la passione per i viaggi, incoraggiata dal marito ha cominciato a organizzare le vacanze agli amici. «Non avevo un ufficio dove riceverli, e allora ci incontravamo al bar, davanti a uno spritz», dice.

Così, nel 2018 ha capito che quello doveva essere il suo lavoro e si è lanciata. Dopo 20 anni ha lasciato il suo lavoro e ha fatto "all in" sul suo progetto "Souri Trip". Nel 2020, con lo scoppio della pandemia, ha attraversato un momento difficile. Ma, con fatica, è riuscita a ripartire. Adesso ha uno stipendio superiore a prima e passa gran parte dell'anno in vacanza. «In questo momento sono alle Maldive a visitare la prima guest house di lusso che ha aperto qui, viaggio continuamente. Mio marito e Clara vengono con me».