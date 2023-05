Snack, esercizi mordi e fuggi. Ecco il trend per l'esercizio fisico dedicato a chi ha poco tempo a disposizione

ANCONA- Veloci come uno snack ma molto più salutari. Arriva l'estate e avere un bel fisico è irrinunciabile. Ecco, allora, il fitness mordi e fuggi, per chi ha poco tempo a disposizione ma una voglia matta di mantenersi in forma. È l'ultimo trend-mania, complici i social: gli snack exercises. Un'attività fisica vera e propria, magari non il top se si vuole aumentare il muscolo o dimagrire alla perfezione ma comunque importante per fare movimento. Si tratta di esercizi ad alta intensità derivanti dal tradizionale Hit, high intensity interval training, con una fase esplosiva di solo 20 secondi, diversamente da quella prevista dagli esercizi di un Hit, che può variare da 30 secondi a 4 minuti. I benefici? Ci vuole poco tempo e offrono anche discreti risultati sia a livello di tonificazione sia di miglioramento di capacità cardio-respiratoria. Ma andiamo a scoprire i dettagli.



Di cosa si tratta

L'exercise snacking è l'allenamento ideato per chi ha poco tempo, basato su micro-sessioni che vanno dai 5 ai 10 minuti, da inserire nei vari momenti della giornata cogliendo al volo i tempi morti in ufficio o fra una riunione e l'altra ma anche mentre si aspetta il bus o mentre si è in attesa di preparare la cena.

Questi esercizi possono essere praticati da tutti, l'importante è scegliere un'attività che sia al nostro livello e non sono necessari attrezzi specifici.

Vantaggi e controindicazioni

Uno studio condotto da due ricercatori americani e pubblicato sulla rivista Applied physiology, nutrition and metabolism, ha effettivamente confermato che questo training dà risultati: lo studio ha coinvolto 12 persone sedentarie che sono state impegnate in un programma basic di allenamento, ripetuto tre volte a settimana per 6 settimane. La forma fisica dei partecipanti è stata confrontata con un gruppo che non ha svolto esercizi fisici. La ricerca da dimostrato che questi esercizi, alla fine, hanno contribuito a migliorare la forma fisica. Insomma, anche se l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda 150 minuti di attività di intensità moderata a settimana per restare in forma, anche questo allenamento super lampo può arrecare benefici. Tra i vantaggi, infatti, ci sono l'aumento della resistenza e della capacità aerobica, migliora poi la forma fisica, l'impegno di tempo è minimo e, soprattutto, aumenta la quantità di attività fisica quotidiana. Quanto agli svantaggi, si legano a quelli che possono essere, eventualmente, i nostri obiettivi: se si vuole aumentare la massa muscolare o dimagrire, meglio un allenamento costante in palestra. L'exercise snacking va bene in particolare se si punta più sulla salute mentre per avere maggiori risultati, la palestra è comunque preferibile. Anche solo 20 secondi di salita veloce delle scale, eseguiti più volte nell'arco di alcune ore, possono essere un valido esempio di durata dello snack exercise ma, in generale, si possono impiegare anche tra i 10 e i 15 minuti. Il bello di questo allenamento è che lo si può fare in qualunque momento della giornata, anche in pausa lavoro. Da notare: per avere risultati maggiori, l'allenamento deve essere vario così da utilizzare più gruppi muscolari.