Sigourney Weaver psicologa a caccia di un serial killer: i nostri consigli per i programmi da seguire in tv

ANCONA La corsa sulla scalinata, i cazzotti ai quarti di bue, l'inizio della storia d'amore con «Adrianaaaa!», il mitico tema musicale di Bill Conti. Insomma stasera - Iris ore 21 - ritorna "Rocky", il primo, quello da Oscar, quello che «Non ci sarà rivincita», e invece sì che c'è stata, e altri cinque film più la saga "Creed". Qualcosa di meno stravisto? Il thriller "Copycat" di Jon Amiel, la psicologa Sigourney Weaver alle prese con un serial killer, La7 21.15. O il dramma di denuncia dei gemelli De Serio "Spaccapietre", Rai5 21.15: una bracciante muore, il vedovo Salvatore Esposito si ricorda di aver fatto "Gomorra - La serie", c'è anche un finale commovente.

Martedì

Domani su Twenty Seven alle 21.10, Michael Douglas, presidente democratico a caccia di rielezione, si innamora dell'avvocata ambientalista Annette Bening, gli avversari politici hanno in serbo un colpo basso: "Il presidente - Una storia d'amore", regia di Rob Reiner e i dialoghi son del giovane Aaron Sorkin. In seconda serata, Cine34 rifà "Amarcord" di Fellini. Zio Ciccio Ingrassia per sempre sull'albero: «Voglio una donnaaa!».

Mercoledì

Mercoledì, il consueto doppio Clint su Iris: alle 21, "Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan" (scritto da Milius e Cimino, peccato diriga il mestierante Ted Post) e alle 23.40 "La recluta".

In prima serata anche due classici immortali. "Casablanca" (Warner Tv 21.30) e non serve dire altro. Due parole invece su "Testimone d'accusa" di Billy Wilder, tratto da Agatha Christie, RaiMovie21.10. La teste Marlene Dietrich è grande, l'avvocato Charles Laughton anche di più.

Giovedì

Giovedì Warner Tv alle 21.30 propone "Zack Snyder's Justice League". Occhio al titolo, col nome del regista dentro. Non è il "Justice League" che abbiamo sofferto sul grande schermo nel 2017 (personalissimo riassunto della trama: Superman e Batman e Wonder Woman e Flash e Aquaman uniscono le forze e annichiliscono lo spettatore), ma la versione director's cut. Dura sei (6) ore. A modo suo è un evento, un film Ufo, era d'obbligo segnalarlo, tanto più che gli altri canali non offrono granché. Poi fate come vi pare, io il giovedì sto fisso al cinema.

Venerdì

Venerdì la roba buona è in seconda serata. La folgorante, metacinematografica commedia horror "Zombie contro zombie", Rai4 23.10. L'Almodrama (il mélo secondo Almodóvar) "Matador", Cielo ore 23.15. O ancora "Il sesto senso": «Vedo i morti». Mentre la notte di Rai3 è dedicata a sperimentalismi esteuropei anche animati, dall'1.30 in poi. La chicca (ore 3.15) è "Il naso" di Gogol' riletto dal maestro dell'animazione russa Andrey Khrzhanovskiy (anche su Prime Video).