Streptococco, in farmacia + 2.000% di tamponi: è boom anche di acquisto di antibiotici. Allarme scarlattina

Test per lo streptococco, è boom quest'anno di tamponi eseguiti in farmacia. Se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, sono stati 77.661 pari a un aumento del 1.913%. Lo indicano i dati elaborati per Ansa da Iqvia, provider globale di dati e analisi in ambito sanitario e farmaceutico.

Streptocco, boom di tamponi e di acquisto di antibiotici

Di pari passo, come emerge dai dati, crescono le vendite degli antibiotici indicati contro questo batterio, ovvero l'amoxicillina: da novembre 2021 a marzo 2022 sono state vendute 11,9 milioni di dosi a fronte delle 16,4 milioni del periodo novembre 2022 - marzo 2023, pari al +38% nel 2023.

Tenendo in considerazione che questo antibiotico viene comunque utilizzato anche per altre indicazioni, è possibile ritenere che l'ampia diffusione dello streptococco A a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi e a cui stiamo ancora assistendo, sia una delle motivazioni della crescita, spiegano da Iqvia.

Allarme scarlattina

Dalla primavera scorsa, la Federazione degli ordini dei farmacisti Fofi «ha allertato il sistema sulla crescente indisponibilità di diverse categorie di medicinali e sul rischio concreto di arrivare a situazioni di grande criticità come quella che stiamo vivendo con l'antibiotico amoxicillina, acuitasi nelle ultime settimane a causa di un aumento del 50% delle infezioni da streptococco e di scarlattina, soprattutto tra bambini e ragazzi».

A ciò, ha avvertito, «si sommano le ormai note difficoltà di approvvigionamento sia del principio attivo necessario alla produzione del farmaco amoxicillina, sia delle materie prime per il confezionamento, come diretta conseguenza dell'epidemia di Covid e dell'attuale scenario geopolitico. In mancanza del principio attivo, aumenta anche l'indisponibilità dei medicinali equivalenti, che determina la necessità di ricorrere ad antibiotici alternativi, meno appropriati».