Quando le caricature diventano arte. È il caso di dirlo parlando della mostra “Summer Rhumortracks” allestita a San Benedetto nel locale Nadir (via Alfieri) dedicata al disegnatore e pittore sambenedettese Gianluigi Capriotti, scomparso tre anni fa, le cui opere sono state recuperate e allestite dalla coordinatrice dell’esposizione Solidea Ruggiero e dalla curatrice della mostra Marcella Bottiglieri.

I personaggi

James Dean, Buster Keaton, Stanlio e Ollio, Alfredo Hitchcock, Humphrey Bogart, Jack Nicholson, Woody Allen, Alberto Sordi e Nino Manfredi, solo alcuni dei personaggi del mondo della celluloide che rivivono attraverso le caricature firmate da Capriotti. Si tratta di una seconda edizione di raccolte, dopo la prima che venne dedicata ai cantanti e quindi alla musica, questa è la volta del cinema. Ad accompagnare le caricature ci sono anche sculture su pietra che ritraggono volti sempre in stile caricaturale, oltre a quadri dipinti in Thailandia che ritraggono gambe di donne con corpo di mitili. Un viaggio tra le opere uscite dalla matita di Capriotti che permetterà di ripercorrere la carriera dell’artista, con un focus sui lavori in esposizione, dedicati principalmente alle grandi icone del cinema, insieme a opere mai esposte fino ad ora. I bozzetti originali e le opere in mostra saranno disponibili all’acquisto presso il Nadir.

L’autore

Gianluigi Capriotti nasce a San Benedetto nel 1954. All’età di 5 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, dove resterà per poco più di due anni. E’ in quel frangente che viene a contatto con l’America di Walt Disney, degli eroi Marvel e della segregazione razziale. Le esperienze vissute oltreoceano contribuiranno moltissimo alla sua formazione. Tornato in Italia, vive a Perugia anni di libertà e sperimentazione, tra scuola, animali da laboratorio e fumetti: passione che lo accompagnerà tutta la vita. Iniziato il liceo classico in Sardegna, proseguirà gli studi a San Benedetto.

Nel 1974 ottiene il diploma di designer presso l’Istituto Europeo di Design di Roma, che lo promuove subito a docente di Comunicazione Visiva; ruolo che ricoprirà per 16 anni. Compie molti viaggi; tra 1994 e 2002 visita l’India, la Costarica, il Sud Africa, l’Indonesia e la Thailandia, paese che lo ha accolto e che ha influito molte sue opere. Lavora come disegnatore per editoria, pubblicità e televisione. Cura l’immagine della discoteca Why Not e disegna il logo ormai iconico.

Già la giuria della Biennale dell’Umorismo di Tolentino gli aveva conferito il Premio Mari nel 1985; riceverà diversi riconoscimenti in altre edizioni. Crea disegni originali per il Festival Nazionale dell’Umorismo Cabaret Amore mio, a cura di Vincenzo Mollica; partecipa ad Acquaviva nei Fumetti da concorrente e poi come giurato. Collabora con il regista Luca De Mata alla produzione di materiale audiovisivo della mostra “I Celti” al Palazzo Grassi di Venezia e a “I Maestri della Carrozzeria Italiana”, al Centro George Pompidou di Parigi. Ha disegnato e dipinto fino all’ultimo dei suoi giorni avvenuto nel febbraio del 2021.