Di Tullio, come gli antichi artigiani, ha imparato il mestiere “a bottega”. Quello del giornalista, perché batteva a macchina, ancora adolescente, gli articoli del padre Osvaldo, che a furia di pigiare sui tasti della Lettera 22 soffriva di dolori alle spalle. «E sbobinavo le interviste dal vecchio registratore Geloso. Poi, capitava che mi incaricasse di dettare i suoi pezzi al dattilografo dell’Ansa o del Corriere della Sera, ma anche di Time e Life, di cui era corrispondente». Cronista di Voce Adriatica, Osvaldo scriveva per molte testate, tra cui il Giornale dell’Emilia, di cui Mario sarebbe diventato, molti anni dopo, nell’80, capo delle redazioni di Ancona e delle Marche.

Il cattocomunista



«Papà lavorava moltissimo, sempre al telefono, o in giro per la città. Ma poi, a casa, tra un articolo e l’altro, trovava il tempo per discutere con i tanti amici di sempre, tra cui, subito dopo la guerra, l’anarchico Ariovisto Pezzotti. Mio padre era tollerante e illuminato, si sarebbe potuto definire un “cattocomunista”, se mai ve ne furono». E la porta di casa era aperta per chi avesse bisogno di un pasto caldo: «Sempre pronti, lui e mamma Rosa, ad aggiungere un posto a tavola». E sì che la sua era una famiglia che oggi si direbbe numerosa: quattro figli, due maschi e due femmine, nell’appartamento di via Piave. «Quando ci trasferimmo lì, da via del Gallo, mi iscrissero all’asilo delle Pie Venerini. Un giorno, col mio amichetto Giancarlo Moroni, decisi di tornare a casa a piedi. I genitori, non trovandoci all’asilo, ci vennero a cercare disperati. Ci trovarono che giocavamo in piazza Diaz».



Il basket



Dev’essere stata, quella, l’unica trasgressione della vita di Mario, educato al dovere e alla disciplina. Li mise a frutto nello sport, iscritto allo Scientifico Luigi di Savoia. Ha giocato a basket, con cui raccolse qualche alloro nella squadra del Csi Adriatico, e ha praticato anche atletica e volley.Fisico atletico, a diciott’anni conquistò Liana, la cui mamma era originaria di Rab, in Dalmazia. «A una festa organizzata dal mio amico Luigi De Nigris. In quegli anni, di venerdì e sabato pomeriggio, si ballava in casa. Niente discoteche». L’amore di una vita: sono ancora insieme, e condividono la passione per il mare.



Le collaborazioni



«Quell’estate l’andai a trovare a Rab, in traghetto. E dopo, quando mi comprai la 500, finito il lavoro, partivo in auto da Ancona a mezzanotte, e arrivavo nell’isola alle 9 di mattina. Ora, in pensione dal 2003, passiamo a Rab sei mesi ogni anno. In barca, abbiamo perlustrato ogni isola della Croazia». C’è un clima, lì, che giova alla salute, «compromessa, scommetto, quando andai militare. Di leva al Car di Falconara, una volta me ne tornai ad Ancona senza permesso. Beccato, mi feci venti giorni in cella di rigore». Era il ‘67. «Congedato, ripresi a collaborare: scrivevo per Voce Adriatica, Il Messaggero, Il Tempo e Avvenire: cronaca giudiziaria, all’inizio, ma non c’era settore, dalla cronaca nera agli spettacoli, in cui non mi sapessi destreggiare». Una notte di gennaio del ‘69, nella zona industriale del porto, morirono folgorati quattro operai. «Mi mandarono lì, mentre sulla città infuriava una tempesta di pioggia e nevischio. Faceva un gran freddo e io già non stavo bene. Qualche giorno dopo, sentii perdere le forze, camminavo a fatica, scrivevo con difficoltà. Ricoverato, prima ad Ancona, poi alla clinica Neurologica di Perugia, ne uscii con una diagnosi poco bella, e non chiara: sindrome demielinizzante, una specie di sclerosi multipla».



Il praticantato



Ma quando si è giovani... Il mese dopo, le nozze con Liana, a Portonovo. In autunno, Mario entra a Voce Adriatica, da praticante. «Direttore, Catervo Mattioli. Solo bei ricordi, con ottimi direttori, come Gabriele Armandi, uomo coltissimo». Giornalista professionista nel ‘71, quando il giornale cambiò proprietà e testata, diventando Corriere Adriatico. «Un bel rapporto anche con il nuovo direttore, Dario Beni jr., e con Pino Scaccia una grande amicizia». Poi, lo chiamò Giancarlo Liuti. «Un’occasione che non potevo lasciarmi scappare». Giornalista d’altri tempi, un modello per i giovani.