La Bulgaria, terra che racconta storie solo apparentemente lontane, ma anche una nazione da esplorare con curiosità, alla scoperta di luoghi pochi noti ma di sicuro fascino. Punto di partenza di questa esplorazione fuori dai canoni è Belogradcik, per la “scoperta” della grotta Magura. La grotta è formata da una serie di sale e gallerie accessibili che furono abitate durante l’età del bronzo e che contengono resti di insediamenti e disegni sulle pareti. I resti nella sala più grande testimoniano l’esistenza della vita da 3100 a 900 anni prima della nostra era, cioè nella prima età del ferro. In una delle gallerie laterali si può ammirare un gran numero di disegni rituali, che sono tra i capolavori dell’arte tardo preistorica in Europa. Con ogni probabilità questa galleria era un santuario di culto dell’insediamento rupestre preistorico.

La riserva naturale

Dopo aver ammirato uno dei primi segni della presenza umana ci si può spostare verso la riserva naturale di Srebarna, un lago d’acqua dolce adiacente al Danubio e si estende per oltre 600 ettari. È il sito di riproduzione di quasi cento specie di uccelli, molte delle quali rare o in via di estinzione; circa ottanta altre specie di uccelli migrano e vi cercano rifugio ogni inverno e si trova lungo la cosiddetta Via Pontica, una rotta migratoria fra l’Europa e l’Africa. Ci sono alcune leggende relative all’origine del nome del lago. Una parla di un Khan chiamato Srebrist, che morì nei dintorni del lago mentre era impegnato in una lotta impari con i peceneghi. Un’altra parla di un'imbarcazione piena d’argento lungo le rive del lago. Secondo una terza leggenda, ritenuta la più probabile, il nome deriva dai riflessi argentei sulla superficie del lago durante le notti di luna piena. Altro luogo di grande fascino e interesse naturalistico è il parco nazionale dei Balcani centrali, che tra le altre cose può vantare (insieme ad altri paesi europei) le antiche faggete primordiali. Nove le riserve speciali tutte incluse nel parco nazionale dei Balcani Centrali: Boatin, Tsarichina, Kozya stena, Stara reka, Steneto, Dzhendema, Severen Dzhendem, Peesh skali e Sokolna.

Il parco di Pirin

Si scende poi verso sud, e oltrepassando la capitale Sofia si trova il parco nazionale Pirin dove si trova una grandissima varietà di specie vegetali, conseguenza delle grandi variazioni d’altitudine. Ciò lo rende una delle regioni botanicamente più interessanti di tutto il paese. La flora del parco nazionale Pirin è stata approfonditamente studiata tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Il parco ospita 18 specie endemiche locali, 15 della Bulgaria e molte dei Balcani, oltre a una gran quantità di specie protette, come ad esempio la stella alpina, uno dei simboli di Pirin. Delle 126 specie in pericolo presenti in Bulgaria, ben 60 si trovano anche entro i confini del parco. Finora sono state catalogate circa 1.300 piante vegetali, che rappresentano un terzo di tutte le piante della Bulgaria e 320 specie di licheni.