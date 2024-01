La carbonara di Sofia

Sofia Scortichini, cuoca contadina nell’Antica Fattoria Togni a Santa Maria Nuova, svela la sua ricetta della carbonara che gode del sapore speciale dei prodotti a km zero. In particolare del guanciale ricavato dal loro piccolo allevamento di maiali.

Per 4 persone: tagliare e far rosolare 200 gr di guanciale a dadini finché si formi quella crosticina croccante all’esterno. Spegnere il fuoco. In una ciotola capiente, aggiungere a 6 tuorli d’uovo e 4 cucchiai di Pecorino grattugiato e pepe a piacere. Cuocere 400 gr di pasta e aggiungere la pasta cotta e scolata al guanciale. Riaccendere il fornello, far saltare pasta e guanciale in modo tale che si amalgamano bene insieme, poi versare la pasta nella crema di tuorli e pecorino, mescolando dal basso verso l’alto finché la pasta non risulta avvolta dalla solita cremina caratteristica della carbonara. Impiattare e aggiungere una spolverata di pecorino.