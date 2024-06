Raffaella Mennoia svela: «Mi hanno diagnosticato una malattia che non avevo, le terapie mi hanno creato gravi problemi»

Raffaella Mennoia è una delle autrici storiche del dating show più famoso della televisione italiana: Uomini e Donne. In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, Raffaella ha raccontato la sua brutta esperienza con una diagnosi sbagliata di una malattia autoimmune di cui, in realtà, non soffriva e ha spiegato: «Chi mi conosce sa che non parlo mai della mia vita privata. Tuttavia oggi voglio fare un'eccezione perché ieri è stata la Giornata Mondiale della Sclerosi multipla e dopo molti anni ho deciso di condividere con voi un'esperienza che mi ha profondamente toccato e che ha cambiato il corso della mia vita».

Il racconto di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia ha continuato il suo racconto dicendo: «Anni fa, dopo alcuni disturbi fisici, mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune chiamata polineuropatia. Questa malattia avrebbe portato gradualmente all'atrofia di alcuni muscoli e la diagnosi è stata molto spietata. Ho attraversato momenti molto bui e ho trascorso due anni di cure presso l'Ospedale Gemelli, dove ho ricevuto immonuglobuline e una forte terapia a base di cortisone».

L'autrice televisiva ha spiegato: «Inizialmente ho deciso di non parlare della malattia perché ho capito che il dolore è qualcosa di molto personale e intimo. Tuttavia, mi rendevo conto che le persone ricoverate insieme a me non avevano gli stessi sintomi che avevo io, quindi ho deciso di indagare e di recarmi presso la Mayo Clinic, un ospedale di grande importanza all'estero. Dopo circa 15 giorni di ricovero, ho ricevuto una nuova diagnosi. Fortunatamente, questa diagnosi ha escluso la malattia autoimmune. Ai tempi non mi sentii di denunciare i medici che hanno commesso errori nella diagnosi, anche se mi hanno causato gravi problemi fisici e psicologici a causa dei due anni di terapia a base di cortisone».

L'augurio di Raffaella

Raffaella Mennoia ha concluso il suo messaggio con queste parole: «Oggi però voglio sostenere tutti coloro che vivono la malattia Sclerosi multipla e incoraggiare la ricerca scientifica per trovare nuove terapie e una cura definitiva.

Ho deciso di condividere con voi questa esperienza così dolorosa perché spero che possa essere d'aiuto a persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Questa esperienza mi ha reso particolarmente sensibile e vorrei che ci fosse maggior impegno da parte di tutti nel sostenere le donazioni per la ricerca su questa malattia. È una malattia devastante e solo chi ne soffre sa veramente cosa significhi. Spero che la mia testimonianza possa essere utile».